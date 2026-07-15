Il re Felipe VI, insieme a sua moglie e alle figlie, ha seguito in televisione la partita tra Spagna e Francia, valida per la semifinale dei Mondiali 2026. La Spagna ha vinto per 2-0 e si è qualificata per la finale. La famiglia reale ha assistito alla partita da casa e ha festeggiato il risultato.

Anche re Felipe VI con la moglie e le figlie ha assistito in televisione alla vittoria della Spagna per 2-0 sulla Francia nella prima semifinale del Mondiali 2026. La Casa Reale spagnola ha diffuso un video in cui si vede il monarca con la regina Letizia e le loro figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, davanti alla tv, con indosso le maglie della nazionale, che vedono gli ultimi minuti del match e alla fine si abbracciano festanti. Domenica la Spagna affronterà in finale la vincente di Argentina-Inghilterra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026: Spagna in finale, Re Felipe VI con la sua famiglia guarda la partita in tv e festeggia la vittoria

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