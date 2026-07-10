Oggi al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, si gioca la partita tra Spagna e Belgio valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La sfida tra le due nazionali determina chi si qualifica per la prima semifinale del torneo, che si disputerà in Francia. L'incontro sarà trasmesso in diretta in TV, anche online. La partita si svolge nel contesto dei quarti di finale del campionato mondiale di calcio.

Los Ángeles, 10 luglio 2026 - Al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, Spagna e Belgio si sfidano oggi per raggiungere la Francia nella prima semifinale del Mondiale 2026. Le Furie Rosse sono reduci dal successo di misura nel derby iberico con il Portogallo, steso 1-0 dalla rete nel finale di Merino. La selezione allenata da Roberto Martinez, invece, ha dato seguito alla rocambolesca vittoria nei sedicesimi contro il Senegal, sconfiggendo per 4-1 gli Stati Uniti. Grande protagonista nel turno scorso l'atalantino De Ketelaere, autore di una doppietta contro gli americani, ai quali Lukaku ha rifilato la sua terza rete in questa edizione della kermesse iridata (una ogni 66,67 minuti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mondiali 2026, oggi Spagna-Belgio: orario e dove vedere in tv la seconda partita dei quarti di finale

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Mondiali di Calcio, la partita di oggi in TV: 21:00 Spagna - Belgio ( Los Angeles; Rai 1 e Dazn) Telecronaca Rai: Luca De Capitani e German Denis (collegamento dalle 20:30) Telecronaca Dazn: Edoardo Testoni e Emanuele Giaccherini (collegamento dall x.com

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