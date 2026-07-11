L’Argentina di Messi affronta oggi, 11 luglio, la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si svolge in un momento in cui la Svizzera si è rivelata una delle sorprese del torneo, eliminando squadre favorite. L’orario e le modalità di visione dell’incontro sono state comunicate, mentre le probabili formazioni sono ancora in fase di definizione.

L’Argentina di Messi torna in campo oggi, 11 luglio, ai Mondiali 2026 per sfidare nell’ultimo quarto di finale la Svizzera, forse la più grande ‘sorpresa’ a questo punto della competizione. Un match che permetterà a chi lo vince di sfidare in semifinale la vincente di Norvegia-Inghilterra, e dove ovviamente l’uomo più atteso è Leo Messi. Il campione argentino è stato fin qui capace di risolvere da solo più di una partita, compresa l’ultima, contro l’Egitto, che fino a dieci minuti dalla fine si era messa molto male per i campioni in carica. A quota 8 reti, Messi sfida anche il francese Mbappe (8) e il norvegese Haaland per il titolo di capocannoniere del torneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Argentina-Svizzera oggi ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

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