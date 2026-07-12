Mondiali l’Inghilterra di Bellingham e l’Argentina di Messi sono le ultime due semifinaliste | Norvegia e Svizzera eliminate ai quarti di finale

Nella seconda semifinale dei Mondiali americani, l’Inghilterra affronterà l’Argentina. Bellingham, centrocampista inglese, sfiderà Messi, capitano argentino. Le due nazionali si sono qualificate dopo aver eliminato rispettivamente le avversarie ai quarti di finale. Con questa sfida, si completa il quadro delle semifinali, che vede anche Francia e Spagna contendersi il trofeo. Norvegia e Svizzera sono state eliminate ai quarti di finale.

Hey Jude, Jude Bellingham se la dovrà vedere con Lionel Messi. Sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale del Mondiale americano. Insieme a Francia e Spagna, saranno queste quattro nazionali a contendersi la Coppa del Mondo. A Miami, l’Inghilterra viene trascinata dal solito Bellingham nella vittoria 2 a 1 in rimonta contro la Norvegia. La stella dei Tre Leoni è Harry Kane, ma se Wanderwall può risuonare tra i tifosi inglesi è grazie alla doppietta del centrocampista del Real Madrid. A Kansas City, l’Argentina soffre, viene ripresa dalla Svizzera ma alla fine vince 3-1. Questa volta Messi si limita all’assist del primo gol sudamericano, poi a regalare la qualificazione ci pensano le reti ai supplementari di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Open.online

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Doppio BELLINGHAM e KANE all'AZTECA: Messico-Inghilterra 2-3 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

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