La Spagna ha battuto la Francia 2-0 al Dallas Stadium e si è qualificata in finale ai Mondiali 2026. La partita ha visto i campioni in carica uscire sconfitti, permettendo alla Roja di tornare a contendersi il titolo mondiale dopo 16 anni. La squadra di Luis de la Fuente si prepara a disputare l’ultimo atto del torneo, che si svolgerà prossimamente. La finale sarà la prima per la Spagna dal trionfo in Sudafrica nel 2010.

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. Al Dallas Stadium la squadra di Luis de la Fuente supera con autorità la Francia per 2-0 e conquista l’accesso all’ultimo atto del torneo, tornando a giocarsi il titolo iridato sedici anni dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica. Spain are one step closer to glory?? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026 Le Furie Rosse attendono ora di conoscere l’avversaria della finale, che uscirà dalla seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Oyarzabal sblocca il match su rigore. Dopo un avvio equilibrato, la partita cambia al 22?. Lucas Digne interviene in ritardo su Lamine Yamal in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Francia-Spagna 0-2: la Roja vola in finale

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Mondiali, Spagna-Belgio 2-1: La Roja in semifinale contro la Francia

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La Spagna travolge la Francia 2-0, dominio totale della Roja che torna in finale ai Mondiali dopo 16 anniLa Spagna ha battuto la Francia 2-0 in una partita valida per la semifinale dei Mondiali, ottenendo così l'accesso alla finale dopo 16 anni.

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La Spagna batte 2-0 la Francia ed è la prima finalista dei Mondiali 2026: decisivi Mikel Oyarzabal su rigore al 22’ e Pedro Porro al 58’. Finisce il mondiale della Francia. La Spagna torna in finale dopo 16 anni. x.com

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