Roma, 15 lug. (Adnkronos) - L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel campionato mondiale che manca da 60 anni, l'Argentina di uno storico bis in due edizioni consecutive. C'è grande attesa per la seconda semifinale del Mondiale tra la nazionale di Tuchel e quella di Scaloni, una sfida che rievoca quella iconica di 40 anni fa in cui fu protagonista Maradona, prima con la famigerata 'mano de Dios' e poi con il cosiddetto gol del secolo, segnato partendo da metà campo. La rivalità tra le due nazionali non si è mai spenta, ecco perché il match si preannuncia ricco di significati e anche piuttosto incerto. Per gli esperti di Sisal saranno 90 minuti in equilibrio con l'Inghilterra favorita a 2,70 contro il 3,00 dell'Albiceleste e il 2,90 del pareggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali 2026, Inghilterra–Argentina: sfida incerta ma Kane & Co leggermente favoriti?

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INGHILTERRA-ARGENTINA, CHI SFIDA LA SPAGNA: POST PARTITA LIVE!

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