A Miami si è disputato il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali 2026, con i due attaccanti, Kane e Haaland, protagonisti di duelli decisivi. La partita si è giocata sotto un caldo intenso, con strategie tattiche che hanno caratterizzato il match. La sfida ha visto confrontarsi le squadre per ottenere il passaggio alle semifinali, in un contesto caratterizzato anche da condizioni ambientali difficili.

A Miami va in scena uno dei quarti di finale più attesi dei Mondiali 2026: Inghilterra e Norvegia si giocano l'accesso alla semifinale in una sfida che mette insieme grandi attaccanti, incastri tattici e un fattore ambientale tutt'altro che secondario. Da una parte i Tre Leoni, che cercano la quarta semifinale della loro storia nella competizione, dall'altra una Norvegia capace di trasformarsi nella sorpresa del torneo, fino all'impresa contro il Brasile negli ottavi. Quarti Mondiali 2026 a Miami: Haaland contro Kane, sfida nella sfida Il confronto più atteso è inevitabilmente quello tra Erling Haaland e Harry Kane, due dei protagonisti della corsa alla Scarpa d'Oro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Inghilterra-Norvegia, quarti Mondiali 2026 a Miami: Haaland sfida Kane tra caldo, tattica e duelli decisivi

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NORVEGIA-INGHILTERRA LIVE REACTION | QUARTI di FINALE | MONDIALE 2026

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