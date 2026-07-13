Martedì notte ad Arlington, in Texas, Francia e Spagna si affronteranno nella prima semifinale dei Mondiali 2026. La partita è considerata una delle più attese del torneo e potrebbe decidere la qualificazione in finale. La Francia è leggermente favorita e si affida a Mbappé, mentre la Spagna punta su Yamal. La sfida rappresenta un confronto tra due tra le nazionali più forti del momento.

Tutto pronto per una delle partite più attese dei Mondiali 2026. Martedì notte, ad Arlington, in Texas, Francia e Spagna si sfideranno nella prima semifinale del torneo in un confronto che molti considerano una finale anticipata tra due delle nazionali più forti del panorama internazionale. I Bleus di Didier Deschamps partono con un leggero vantaggio nei pronostici, ma la Spagna di Luis de la Fuente arriva all’appuntamento forte dei recenti successi ottenuti proprio contro i francesi nelle competizioni europee. Francia favorita nei pronostici. Secondo le quote degli analisti Sisal, la Francia è la principale candidata a conquistare la finale. Il successo dei transalpini nei 90 minuti è quotato a 2,35, mentre sia il pareggio sia una vittoria della Spagna valgono 3,25. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2026, Francia-Spagna vale una finale: Bleus leggermente favoriti, Mbappé contro Yamal accende la sfida

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