Mondiali 2026 Inghilterra-Argentina | orario formazioni e dove vedere la semifinale

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si giocherà oggi. La partita è prevista alle 20:00 e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. Sono state annunciate le probabili formazioni, con alcune variazioni rispetto alle ultime partite. La gara si svolge in uno stadio di grande capienza, con un’ampia copertura mediatica. La vincente accederà alla finale del torneo.

Inghilterra-Argentina vale un posto nella finale dei Mondiali 2026: orario, probabili formazioni, ultime notizie dai campi e tutte le informazioni su dove seguire la semifinale in tv e streaming. Stasera si scrive la storia ad Atlanta. Le nazionali di Inghilterra e Argentina si affrontano nell'attesissimo scontro diretto per la seconda semifinale dei Mondiali 2026. La vincente strapperà il pass per la finalissima del 19 luglio al New York New Jersey Stadium, dove sfiderà la Spagna, che ieri sera ha eliminato la Francia per 2-0 nell'altra semifinale. Molto più di una partita: tra politica e il mito di Maradona Inghilterra-Argentina non è mai e non sarà mai una sfida come le altre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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