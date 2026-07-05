Mondiali 2026 Brasile-Norvegia | orario e dove vederla in diretta tv e streaming
Il Brasile affronta la Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La partita si gioca oggi e sarà visibile in diretta tv e streaming. La sfida determina chi accederà ai quarti di finale del torneo che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico.
New York, 5 luglio 2026 – Il Brasile torna in campo ai Mondiali 2026 per gli ottavi di finale. La Seleção affronta la Norvegia in una sfida ad alta tensione, con in palio l’accesso ai quarti della rassegna iridata in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. La partita Brasile-Norvegia si gioca oggi, domenica 5 luglio, al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il calcio d’inizio è fissato alle 22:00 ora italiana. Brasile-Norvegia, orario dove vederla in tv. Il match sarà trasmesso in diretta tv alle ore 21 su DAZN, che detiene i diritti per tutte le partite dei Mondiali 2026. La sfida sarà visibile anche sui canali Rai, nell’ambito del pacchetto di gare trasmesse in chiaro dalla tv pubblica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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