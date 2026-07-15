L’Argentina ha vinto la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra con il risultato di 2-1, in rimonta. La partita si è disputata all’Atlanta Stadium. La squadra britannica aveva segnato in vantaggio al 55° minuto con Gordon. L’Argentina ha pareggiato all’85° minuto con un tiro da fuori di Enzo Fernández e ha segnato il gol decisivo al 92° minuto con Lautaro Martínez. Domenica affronterà la Spagna in finale.

L’Argentina batte l’Inghilterra 2-1 e vola in finale dove troverà la Spagna. Nella semifinale dei Mondiali all’Atlanta Stadium Bianchi in vantaggio con Gordon al 55?, poi il pareggio per la Seleccion di Enzo Fernández (85?) con un gran tiro da fuori e il gol decisivo di Lautaro Mártinez al 92?. L’attaccante dell’Inter va a segno con un colpo di testa su assist di Messi. La finale di domenica 19 luglio sarà disputata al MetLife Stadium di East Rutherford dove l’Albiceleste, campione in carica, difenderà il titolo mondiale contro le Furie Rosse. (AP PhotoRebecca Blackwell) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Argentina in finale: battuta l’Inghilterra 2-1 in rimonta. Domenica affronterà la Spagna

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