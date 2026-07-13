Domani, martedì 14 luglio, si gioca la semifinale tra Spagna e Francia. Mercoledì 15 luglio è in programma la partita tra Argentina e Inghilterra. Le due sfide si disputano in diretta in chiaro.

La Coppa del Mondo entra nella fase decisiva: domani, martedì 14 luglio, la prima semifinale tra Spagna e Francia. Mercoledì 15 luglio tocca ad Argentina-Inghilterra. I Mondiali 2026 entrano nel momento più atteso. Dopo alcuni giorni di pausa, la Coppa del Mondo in corso tra Messico, Canada e Stati Uniti riparte con le semifinali, che assegneranno i due posti per la finale di New York. Si comincia domani, martedì 14 luglio, con la sfida tutta europea tra Spagna e Francia. Mercoledì 15 luglio sarà invece il turno di Argentina-Inghilterra, un incrocio ricco di storia e significati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali 2026, semifinali al via: Spagna-Francia e Argentina-Inghilterra in chiaro

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