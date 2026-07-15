Due assist di Messi gol di Lautaro al 92’ | l’Argentina ribalta l’Inghilterra 2-1 e vola in finale

Da repubblica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in una partita valida per le semifinali, con due assist di Messi e un gol di Lautaro al 92’. La squadra di Scaloni ha recuperato lo svantaggio iniziale grazie a Fernandez, prima di segnare il gol decisivo nel finale. La vittoria permette all’Argentina di qualificarsi per la finale e di affrontare la Spagna.

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La squadra di Scaloni vince in rimonta. Leo protagonista sul pari di Fernandez e sulla rete del centravanti dell’Inter che vale la sfida alla Spagna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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