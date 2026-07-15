Due assist di Messi gol di Lautaro al 92’ | l’Argentina ribalta l’Inghilterra 2-1 e vola in finale

Notizia in breve

L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in una partita valida per le semifinali, con due assist di Messi e un gol di Lautaro al 92’. La squadra di Scaloni ha recuperato lo svantaggio iniziale grazie a Fernandez, prima di segnare il gol decisivo nel finale. La vittoria permette all’Argentina di qualificarsi per la finale e di affrontare la Spagna.