Durante il processo che si è svolto oggi a Livorno, la corte ha pronunciato la sentenza di assoluzione per Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, affermando che il fatto non sussiste. La decisione ha suscitato reazioni di rabbia tra alcuni presenti, con un rappresentante che ha esclamato “Vergogna”. Nel frattempo, tra i sostenitori di uno dei due imputati si sono registrati segnali di tensione, con alcuni che hanno rischiato di scatenare un'azione più aggressiva. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione giudiziaria del caso.

Livorno, 22 maggio 2026 – “Hamed Hamza e Amine Ben Nossra vengono assolti perché il fatto non sussiste”. Questa la conclusione scritta nella sentenza letta ieri alle 14.40 dal Presidente della Corte di Assise di Livorno, Luciano Costantini (Presidente del Tribunale), dopo appena due ore di camera di consiglio. La vicenda nell’agosto del 2022. La mattinata in aula era stata dedicata alle dichiarazioni finali degli avvocati di parte civile Andrea Ghezzani, degli imputati Barbara Luceri e Alessandra Natale e del pm Luigi Rizzo. Per la Corte, i due imputati non sono responsabili della fatale caduta di Denny Magina dalla finestra al quarto piano, di un alloggio popolare in via Giordano Bruno, occupato abusivamente da Hamza (l’aveva trasformato in una centrale di spaccio di droga), alle tre del mattino del 22 agosto 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Assolti perché il fatto non sussiste”. La rabbia al processo Magina: “Vergogna”. E Hamza rischia il linciaggio

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