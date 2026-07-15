Un superiore è stato condannato per aver toccato una giovane portalettere all’interno di un’auto di servizio. L’auto, usata per le consegne, si era impantanata e la donna aveva chiesto assistenza in centrale. La condanna è stata emessa dopo che è emerso che il superiore aveva toccato la giovane con il suo corpo durante l’episodio. La vicenda si è svolta in un contesto di molestie sul luogo di lavoro.

Valdera, 15 luglio 2026 – “Toccata con il suo corpo nell’ auto di servizio ”: condannato un suo superiore. L’auto, un mezzo piccolo utilizzato per la consegna della corrispondenza, si era impantanato e la portalettere aveva chiesto aiuto in centrale. Alla richiesta aveva risposto un suo superiore in turno in quel momento. Era il 2021 e la giovane stava consegnando la posta nelle campagne della Valdera. Ma, a un certo punto, dato che il terreno era pieno di fango, l’impiegata si era dovuta fermare lanciando l’allarme. All’arrivo - secondo quanto è stato ricostruito in aula - l’uomo l’aveva aiutata a uscire da quella situazione. Qui poi le versioni divergono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molestie sull’auto di servizio: “Toccò giovane portalettere”. Condannato

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POV: Entering the Jail Corridor After Transport

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