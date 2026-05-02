Toccò ripetutamente il seno a una studentessa | professore condannato e licenziato a Pistoia

Da feedpress.me 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 aprile 2021, all’interno di un istituto superiore di Pistoia, un insegnante ha toccato ripetutamente il seno di una studentessa. L’episodio è stato denunciato e ha portato alla condanna penale del professore. Successivamente, l’istituto ha deciso di procedere con il licenziamento disciplinare. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tutela degli studenti e sui comportamenti degli insegnanti nelle scuole.

Un episodio avvenuto il 22 aprile 2021 all’interno di un istituto superiore di Pistoia ha portato alla condanna penale e poi al licenziamento disciplinare di un docente. Al centro della vicenda c’è una studentessa, all’epoca minorenne, che denunciò di essere stata avvicinata e toccata dal professore in modo inappropriato. La notizia è stata riportata da Il Tirreno, edizione di Pistoia. Secondo quanto ricostruito nei procedimenti giudiziari, il docente avrebbe compiuto ripetuti comportamenti invasivi nei confronti della ragazza, arrivando a toccarle il seno e proseguendo negli approcci nonostante il suo evidente disagio. La giovane, spaventata, si sarebbe rifugiata in bagno, ma l’insegnante l’avrebbe seguita fino all’antibagno, cercando poi di condurla in uno spogliatoio vicino.🔗 Leggi su Feedpress.me

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