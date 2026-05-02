Un professore di un liceo di Pistoia è stato licenziato dopo essere stato accusato di aver toccato ripetutamente il seno di una studentessa di 17 anni e di averla inseguita nei bagni della scuola. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità scolastiche e si è conclusa con l’allontanamento dell’insegnante dall’istituto. La studentessa ha riferito gli episodi alle autorità, che hanno avviato le indagini.

17 anni lei, 53 lui. Dove “lui” è un professore contro il quale è stato disposto il licenziamento disciplinare da parte del giudice del lavoro di Pistoia, che ha respinto il ricorso dell’uomo già condannato da due sentenze in primo grado e in appello. Nel 2021 una sua studentessa, ancora minorenne, ha denunciato di aver subito molestie tra le mura del liceo. In quell’occasione il professore le avrebbe toccato il seno più volte, arrivando ad inseguirla quando la ragazza, spaventata, aveva cercato rifugio nel bagno. Licenziato un professore del liceo Il Ministero dell’Istruzione ha preso atto delle due sentenze che hanno condannato un professore del liceo Niccolò Forteguerri di Pistoia a due anni di reclusione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professore licenziato per molestie a una studentessa del liceo di Pistoia, le toccò più volte il seno

Notizie correlate

Firenze, ha una relazione con una studentessa di 16 anni: sospeso un professore. Le prove nei video e nelle chat scoperte dalla madreDoveva essere un normale viaggio d’istruzione, si è trasformato in un episodio che rischia di mettere dei guai un professore di un importante...

Professore sospeso per presunta relazione con una studentessa di 16 anni: indagini in una scuolaUn professore è stato sospeso dopo la scoperta di una presunta relazione con una studentessa di 16 anni in una scuola superiore della provincia di...

Contenuti di approfondimento

Professore licenziato per molestie a una studentessa del liceo di Pistoia, le toccò più volte il senoAveva palpato il seno di una studentessa 17enne per poi inseguirla nei bagni: il provvedimento contro il professore di un liceo di Pistoia ... virgilio.it

Molestie a un ricercatore. Prof Unibo si difende in aula: C’era una forte amiciziaBologna, 6 marzo 2026 – Tra noi c’era una forte amicizia, non ho mai percepito che lui accusasse del malessere per il mio comportamento. Si è difeso così il professore universitario a processo per ... ilrestodelcarlino.it