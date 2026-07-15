Mojtaba Khamenei sta portando avanti un’operazione mediatico-religiosa che potrebbe influenzare la leadership iraniana. Secondo alcuni osservatori, il suo comportamento richiama quello del fondatore della Repubblica islamica, che aveva attraversato un periodo di scisma religioso. Diversi indizi suggeriscono che Khamenei stia adottando un atteggiamento che ricorda quello del Dodicesimo Imam, figura centrale nella dottrina sciita. La sua condotta viene interpretata come un tentativo di consolidare il proprio ruolo all’interno del panorama politico e religioso del paese.

Molti indizi rivelano che Mojtaba Khamenei sta imbastendo un’operazione mediatico-religiosa che incide sulla leadership iraniana, camminando peraltro, come già il fondatore della Repubblica islamica Khomeini, sul sentiero stretto dello scisma religioso. Con una voluta aura di mistero, ma in realtà con sospetta precisione, sta infatti sovrapponendo la sua figura, il suo ruolo e i suoi comportamenti di Guida Suprema a quelli del «Dodicesimo Imam», figura teologica fondamentale del credo sciita, oggetto di favore, affetto e fede da parte del popolo iraniano. È un progetto che appare geniale, tutto imperniato su un elemento fondamentale per la religione, la teologia e, soprattutto, per i fedeli sciiti: l’occultamento del leader che ricalca l’occultamento del Dodicesimo Imam. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mojtaba Khamenei si comporta come se fosse il Dodicesimo Imam

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