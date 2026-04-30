Iran Mojtaba Khamenei Si apre una nuova fase nel Golfo

Il Leader Supremo dell’Iran ha dichiarato che si apre una nuova fase nella regione del Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Ha affermato che Teheran condivide un destino comune con i Paesi vicini del Golfo e ha annunciato l’avvio di un nuovo capitolo in quell’area. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un discorso ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti specifici di questa fase.

TEHERAN (ITALPRESS) – Il Leader Supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha annunciato l’apertura di “un nuovo capitolo” nella regione del Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, sottolineando che Teheran condivide “un destino comune” con i Paesi vicini del Golfo. In un messaggio diffuso su X e riportato dal canale televisivo di Stato, Khamenei ha affermato che il Golfo “avrà un futuro luminoso senza la presenza americana”. “Gli stranieri che commettono il male non hanno posto qui, se non nelle profondità delle acque”, ha aggiunto, promettendo che l’Iran garantirà la sicurezza dell’intera area e porrà fine a “qualsiasi violazione nemica” del passaggio strategico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Iran, nuovi missili sul Golfo. Il Qatar: «Traditori». Putin alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei: «Siamo con voi» – La direttaNel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova...

Nel Golfo sono tutti d’accordo: la fine del regime in Iran apre a una nuova èraIl percorso intrapreso per creare un’alleanza tra i paesi arabi sunniti della regione e Israele non si è mai interrotto.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Abbiamo notizie di Mojtaba Khamenei; Amputato e incapace di parlare: così Mojtaba Khamenei governa con i pizzini; Le prime indiscrezioni sulla salute di Mojtaba Khamenei e su chi comanda davvero in Iran; Iran tra tensioni interne e stop di Khamenei, il retroscena sui colloqui saltati con gli Usa.

Iran, Mojtaba Khamenei Si apre una nuova fase nel GolfoTEHERAN (ITALPRESS) – Il Leader Supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha annunciato l’apertura di un nuovo capitolo ... iltempo.it

Abbiamo notizie di Mojtaba KhameneiFonti del New York Times dicono che la Guida Suprema iraniana è stata gravemente ferita ma è mentalmente lucida, anche se in pochissimi sanno dove sia ... ilpost.it

Abbiamo notizie di Mojtaba Khamenei x.com

In risposta alle dichiarazioni di Trump sulle divisioni all'interno della leadership della Repubblica Islamica, l'account X della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha ripubblicato il suo messaggio per Nowruz (il Capodanno iraniano, il 20 marzo scor - facebook.com facebook