Il nuovo leader supremo iraniano ha dichiarato di voler vendicare l’attentato del 28 febbraio che ha causato la morte di suo padre, Ali Khamenei, e altri familiari. Non si è mostrato in pubblico, ma ha comunicato un messaggio con toni duri. Il regime iraniano ha anche affermato che non sarà più vincolato a un accordo internazionale nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo. Questa dichiarazione arriva dopo che si pensava fosse morto.

Roma, 11 luglio 2026 – Lo davano per morto, ma Mojtaba Khamenei è vivo e torna a farsi sentire. Senza mostrarsi in pubblico, la nuova Guida Suprema iraniana ha diffuso ieri un messaggio dai toni durissimi, promettendo vendetta per l’attentato del 28 febbraio nel quale sono morti il padre Ali Khamenei e altri familiari. “La vendetta è ciò che chiede la nostra nazione e deve assolutamente avere luogo”, ha affermato, evocando un elenco di obiettivi: “Questi criminali, dei quali esiste una lista completa, dal primo all’ultimo, porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla nel proprio letto”. Mojtaba non ha fatto nomi, ma il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una “lista nera” con tredici presunti responsabili dell’uccisione dell’ex ayatollah ritratti con una tuta arancione da detenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Iran, Mojtaba Khamenei: “Vendetta per mio padre” Anche Meloni nella lista nera. Il regime: non più vincolati a un accordo se gli Stati Uniti attaccano ancora

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Khamenei: Vendicherò mio padre. Anche Meloni tra i responsabili

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Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta: "Abbiamo la lista dei criminali"Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta durante la cerimonia funebre del padre, il defunto leader supremo Ali Khamenei.

Temi più discussi: Il funerale del secolo e il regime senza volto: l'Iran celebra Khamenei, ma Mojtaba ancora non c'è; Iran, il giorno del dolore dei figli di Khamenei, Mojtaba non c'è; La grande processione funebre per Ali Khamenei a Teheran; La salma di Khamenei a Qom, Saar: Quello di Hamas è un trucco, rimarrebbe la forza militare dominante a Gaza.

Una dichiarazione scritta della Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha minacciato vendetta per la morte del suo predecessore e padre, aggiungendo però che dipenderà non solo dall'Iran, ma anche dai popoli liberi di tutto il mondo. x.com

Il Supremo Leader iraniano infortunato Mojtaba Khamenei non parteciperà ai funerali di suo padre, dicono le fonti reddit

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