Akragas-Gymnica Scordia Catania | Voglio una squadra aggressiva

Da agrigentonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 16 al comunale Totò Russo di Aragona si svolge la partita tra Akragas Slp e Gymnica Scordia, valida come finale playoff. I biancazzurri cercano di mantenere aperte le speranze di salire in Eccellenza, mentre i giocatori della Gymnica Scordia puntano a consolidare la loro posizione. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in vista del proseguimento del torneo.

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Vigilia di finale playoff in casa Akragas Slp. Domani, sabato 9 maggio alle 16, al comunale Totò Russo di Aragona, i biancazzurri affronteranno la Gymnica Scordia in una sfida decisiva per continuare il cammino verso l'Eccellenza.A presentare la gara è mister Sebi Catania, concentrato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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