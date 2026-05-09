Calcio Ravenna verso i playoff | i tifosi salutano la squadra al Benelli
Questa mattina allo stadio Benelli si è svolto un allenamento a porte aperte del Ravenna, che ha così salutato i tifosi prima della partita di play-off prevista per domani a Cittadella. La squadra si prepara a scendere in campo in un momento decisivo della stagione, con i supporter presenti per incoraggiarla prima di un appuntamento importante. La manifestazione ha visto una buona partecipazione tra gli spettatori presenti.
Allenamento a porte aperte questa mattina allo stadio Benelli, dove il Ravenna ha salutato i tifosi prima della partita di play-off di domani a Cittadella. I leoni saranno impegnati in trasferta allo stadio Pier Cesare Tombolato, mentre mercoledì 13 si giocherà la sfida di ritorno nel campo amico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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