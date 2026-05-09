Calcio Ravenna verso i playoff | i tifosi salutano la squadra al Benelli

Questa mattina allo stadio Benelli si è svolto un allenamento a porte aperte del Ravenna, che ha così salutato i tifosi prima della partita di play-off prevista per domani a Cittadella. La squadra si prepara a scendere in campo in un momento decisivo della stagione, con i supporter presenti per incoraggiarla prima di un appuntamento importante. La manifestazione ha visto una buona partecipazione tra gli spettatori presenti.

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Allenamento a porte aperte questa mattina allo stadio Benelli, dove il Ravenna ha salutato i tifosi prima della partita di play-off di domani a Cittadella. I leoni saranno impegnati in trasferta allo stadio Pier Cesare Tombolato, mentre mercoledì 13 si giocherà la sfida di ritorno nel campo amico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ravenna, test playoff. Al Benelli l’Inter U23Il Benelli aprirà anzitempo i battenti – anche se la sfida per motivi organizzativi sarà a porte chiuse – per una partita di avvicinamento ai playoff... Il Ravenna 'si scalda' in vista dei playoff: al Benelli arriva l’Inter Under 23Il Ravenna Fc scalpita in attesa di disputare i playoff che regalerebbero ai giallorossi una storica promozione in Serie B, dopo aver concluso questa... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Playoff, al Ravenna tocca il Cittadella nel primo turno nazionale verso la Serie B; Sarà il Cittadella l’avversario del Ravenna nel primo turno nazionale dei playoff di serie C; Playoff Serie C, il Cittadella ritrova il Ravenna: sfida da rivincita; Scheda Ravenna - Allievi Nazionali U16 Serie C - Girone B Italia. Ravenna, un (primo) bilancio di fine campionatoQuello che vi diranno alcuni tifosi storici, quelli che c’erano anche in Promozione, è che fino a pochi mesi fa facevi le trasferte a Corticella e quindi adesso bisogna ringraziare che vai anche sol ... ravennaedintorni.it Scontri tra tifosi di Arezzo e Ravenna: 5 Daspo, di cui uno per un ultrà giallorossoLa questura di Arezzo ha emesso cinque Daspo per altrettante persone coinvolte negli scontri tra tifoserie di calcio prima della partita Arezzo-Ravenna giocata l’1 marzo 2026 ... ravennaedintorni.it #Allegri: “Calo nelle ultime gare Non sono preoccupato: abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. In 90 minuti nel calcio cambia tutto. Nel girone di ritorno sono mancati i risultati. Adesso inizia mini campionato a 3 per la Champions. Impossibile Modric in x.com Ho appena creato Bookd. Il Letterboxd per il calcio reddit