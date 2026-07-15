Un uomo è stato inseguito e minacciato con una piccozza a Sassari per questioni legate al lavoro. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno messo in sicurezza la vittima. L’aggressore ha inseguito la vittima per alcune strade della città, usando la piccozza come arma. Sono in corso indagini per chiarire i motivi dell’episodio e accertare eventuali responsabilità. La vittima è stata assistita dagli agenti e non avrebbe riportato ferite gravi.

L'episodio a Sassari L'intervento degli agenti e la messa in sicurezza della vittima Le motivazioni dietro l'aggressione La documentazione dei fatti e il sequestro degli oggetti Le conseguenze per l'aggressore L’episodio a Sassari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’incrocio tra via Pietro Micca e via Flumenargia, a Sassari. La richiesta di aiuto è arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un uomo che ha riferito di essere stato inseguito e minacciato di morte da un’altra persona armata di una piccozza. L’intervento degli agenti e la messa in sicurezza della vittima Gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente sul posto, riuscendo a individuare il presunto aggressore ancora vicino alla vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Minaccia e insegue un uomo con una piccozza per questioni lavorative a Sassari, il provvedimento

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