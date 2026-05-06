A Modena, un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo aver provocato una rissa in un bar, minacciando gli altri clienti con una pistola. L’uomo ha anche danneggiato alcune sedie presenti nel locale durante l’episodio. In seguito all’accaduto, è stato disposto un provvedimento DASPO Willy della durata di tre anni.

Un giovane di Modena è stato denunciato per minaccia, danneggiamento e porto d’armi od oggetti atti ad offendere dopo una violenta lite avvenuta in un locale della zona Gramsci. Il provvedimento di DASPO Willy, della durata di 3 anni, è stato emesso dal Questore nei suoi confronti, ritenendolo pericoloso per la sicurezza pubblica. L'intervento a Modena Le indagini e l’identificazione Il provvedimento: DASPO Willy per Modena Le motivazioni del DASPO Willy L’intervento a Modena Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella notte del 28 marzo scorso, quando una segnalazione al numero 112 ha richiesto l’intervento della Squadra Volante presso un esercizio pubblico nella zona Gramsci di Modena.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura in un bar a Modena, 23enne provoca una rissa e minaccia gli avventori con una pistola: il provvedimento

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