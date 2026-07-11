Minaccia un uomo con il coltello per rapinarlo a Battipaglia il provvedimento dopo l' intervento della polizia

Da virgilio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo senza fissa dimora e irregolare è stato arrestato a Battipaglia il 9 luglio con l’accusa di rapina aggravata. La polizia è intervenuta dopo che aveva minacciato un uomo con un coltello per rubargli un borsello. L’arresto è stato effettuato durante l’operazione condotta nella serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un arresto per rapina aggravata, questo il bilancio dell’operazione condotta nella serata del 9 luglio a Battipaglia (Salerno). Un cittadino straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un uomo per sottrargli un borsello. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza e al tempestivo arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato. L'intervento a Battipaglia La dinamica della rapina L’inseguimento e l’arresto Recupero della refurtiva e sequestro dell’arma L’intervento a Battipaglia Stando alle informazioni pubblicate... 🔗 Leggi su Virgilio.it

minaccia un uomo con il coltello per rapinarlo a battipaglia il provvedimento dopo l intervento della polizia
© Virgilio.it - Minaccia un uomo con il coltello per rapinarlo a Battipaglia, il provvedimento dopo l'intervento della polizia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Minaccia gli agenti con un coltello durante un controllo a Ravenna, il provvedimento dopo la colluttazioneDurante un controllo in centro a Ravenna, un uomo ha estratto un coltello e ha minacciato gli agenti di polizia.

Studente minaccia una guardia giurata e aggredisce gli agenti a Catania, il provvedimento dopo l'interventoUno studente straniero di 36 anni è stato arrestato a Catania per aver minacciato una guardia giurata e aver aggredito due agenti intervenuti.

Temi più discussi: Segue una donna in strada e la minaccia con un coccio di bottiglia: arrestato 31enne; Guastalla, disturba in un bar e minaccia i carabinieri; Omicidio a Palermo, un uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere il palazzo. Poi si arrende e viene arrestato; Fermato dalla polizia per un controllo, estrae un coltello e minaccia gli agenti.

minaccia un uomo conBotte e minacce alla moglie e ai figli minorenni: un uomo arrestato per Codice Rosso. Aveva anche accumulato debiti di gioco e non pagava le bollettePERGINE VALSUGANA. Pugni, calci, schiaffi, botte con la cintura e altri oggetti, minacce di morte e di mandare i figli piccoli in orfanatrofio, l'appropriazione e il controllo esclusivo di tutte le ri ... ildolomiti.it

minaccia un uomo conAggressioni e minacce, arrestato un quarantasettenneI carabinieri del Nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di u ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web