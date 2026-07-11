Un uomo senza fissa dimora e irregolare è stato arrestato a Battipaglia il 9 luglio con l’accusa di rapina aggravata. La polizia è intervenuta dopo che aveva minacciato un uomo con un coltello per rubargli un borsello. L’arresto è stato effettuato durante l’operazione condotta nella serata.

Un arresto per rapina aggravata, questo il bilancio dell’operazione condotta nella serata del 9 luglio a Battipaglia (Salerno). Un cittadino straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un uomo per sottrargli un borsello. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza e al tempestivo arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato. L'intervento a Battipaglia La dinamica della rapina L’inseguimento e l’arresto Recupero della refurtiva e sequestro dell’arma L’intervento a Battipaglia Stando alle informazioni pubblicate... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minaccia un uomo con il coltello per rapinarlo a Battipaglia, il provvedimento dopo l'intervento della polizia

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