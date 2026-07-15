Tre studentesse di una scuola superiore sono state accusate di aver molestato una compagna, con comportamenti che includono minacce, pressioni psicologiche e tentativi di isolamento. Le ragazze avrebbero agito nel corso di diversi mesi, creando un clima di pressione e intimidazione nei confronti della vittima. La denuncia è stata presentata da un genitore, e l’indagine è in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una compagna di classe trasformata nel bersaglio di minacce, pressioni psicologiche e ripetuti tentativi di isolamento. È il quadro emerso dagli accertamenti che hanno portato alla notifica di tre ammonimenti disposti dal Questore di Latina nei confronti di altrettante studentesse minorenni, tutte frequentanti un istituto superiore della provincia. Le intimidazioni durante l’anno scolastico. L’attività istruttoria è stata avviata dopo la segnalazione di alcuni gravi episodi intimidatori verificatisi nel corso dell’anno scolastico. Le verifiche hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti vessatori che, secondo quanto accertato, sarebbero stati messi in atto ripetutamente ai danni della giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Minacce, pressioni e violenza psicologica: tre studentesse pontine accusate di bullismo verso una compagna

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