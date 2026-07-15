Bullismo al liceo tre studentesse minorenni ammonite dal Questore di Latina | minacce e violenza psicologica sulla compagna
Tre studentesse minorenni di un liceo della provincia sono state ammonite dal Questore di Latina per comportamenti di bullismo. Le ragazze sono state accusate di aver minacciato e esercitato violenza psicologica nei confronti di una loro compagna. La decisione è stata presa dopo un’indagine da parte delle forze dell’ordine. Le ammonizioni sono state firmate per mettere fine alle condotte ritenute lesive e intimidatorie.
Il Questore di Latina ha firmato tre ammonimenti nei confronti di altrettante studentesse minorenni di un istituto superiore della provincia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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NON SOLO BULLI. STEFANI AL 'CANOVA' LANCIA IL CONSIGLIO REGIONALE DEI RAGAZZI | 20/01/2026
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