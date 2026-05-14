Niente botte ma minacce di morte Era geloso e ossessivo la storia di Ilaria vittima di violenza psicologica

Ilaria ha raccontato a Fanpage.it di aver vissuto una relazione con il suo ex compagno caratterizzata da minacce di morte e comportamenti gelosi e ossessivi. La donna ha descritto come l’uomo abbia esercitato su di lei una forma di violenza psicologica e manipolazioni, senza mai ricorrere a violenza fisica. La storia riguarda anche la relazione con il padre dei loro due figli.

Ilaria (nome di fantasia) a Fanpage.it ha raccontato la sua relazione, segnata da violenza psicologica e manipolazioni, che ha avuto con l'ormai ex compagno e padre dei suoi due figli. Nel suo percorso di guarigione Ilaria è stata supportata da Scarpetta Rossa, associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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