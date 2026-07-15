minacce col coltello in piazza a reggio emilia denunciato

Un uomo ha minacciato i passanti con un coltello in piazza della Vittoria a Reggio Emilia. È stato denunciato dalla polizia, intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. L’uomo, visibilmente agitato, si aggirava nel centro storico e ha creato scompiglio tra i presenti. La polizia ha fermato e identificato il soggetto, sequestrando l’arma. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Reggio Emilia, 15 luglio 2026 – Ha creato il panico in piazza della Vittoria, nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, girando visibilmente agitato, brandendo un coltello e minacciando i passanti. Sono stati chiamati i carabinieri del Radiomobile, che hanno rintracciato l’uomo– un 50enne in evidente stato di agitazione che indossava pantaloni neri, maglia blu, cappellino nero e stringeva in mano un contenitore del pattume mentre brandiva un coltello – poi accompagnato in caserma per l’identificazione. E’ accaduto lunedì sera verso le 21 in pieno centro. E’ stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. E’ stata una donna di passaggio a notare la scena e a dare l’allarme al 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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