preparava un attentato a reggio emilia col coltello in centro arrestato 22enne italiano sostenitore del daesh

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Reggio Emilia prima di poter compiere un attentato in centro città. La polizia ha intercettato il sospetto, che era armato di coltello, e ha fermato l’individuo. Durante le indagini sono stati trovati contatti con persone ritenute sostenitrici del Daesh. Il ragazzo aveva pianificato un attacco, ma è stato bloccato prima di mettere in atto il suo piano.