Preparava un attentato a Reggio Emilia col coltello in centro arrestato 22enne italiano sostenitore del Daesh
Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Reggio Emilia prima di poter compiere un attentato in centro città. La polizia ha intercettato il sospetto, che era armato di coltello, e ha fermato l’individuo. Durante le indagini sono stati trovati contatti con persone ritenute sostenitrici del Daesh. Il ragazzo aveva pianificato un attacco, ma è stato bloccato prima di mettere in atto il suo piano.
Un 22enne italiano è stato fermato con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. La polizia di Reggio Emilia e Bologna lo ha fermato prima che, secondo quanto riportato dal comunicato, il giovane si dirigesse in centro armato di coltello pronto a fare del male. È stato accompagnato in questura ed è emersa una rete di contatti con un presunto sostenitore dell’Isis. L’attentato sarebbe potuto accadere anche all’estero. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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