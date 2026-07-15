Milo Infante ha risposto pubblicamente a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, in seguito alle sue dichiarazioni. Infante ha ricordato che ci sono state quattro sentenze contro la Rai per dequalificazione professionale nei suoi confronti. La discussione tra i due è proseguita, senza ulteriori dettagli sulle reazioni della Rai o di Rossi.

Non si placa la polemica a distanza tra Milo Infante e l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. Il conduttore, da poco passato a Mediaset, ha replicato al dirigente ricordando le “quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale” nei suoi confronti. La replica di Milo Infante a Giampaolo Rossi Cosa aveva detto Giampaolo Rossi su Milo Infante L'intervista di Milo Infante e le parole sulla Rai La replica di Milo Infante a Giampaolo Rossi In alcune dichiarazioni rilasciate a Lapresse, Milo Infante si è detto “sorpreso” dalle parole di Giampaolo Rossi “quando afferma che sarei stato protetto e tutelato nei momenti in cui non ero in auge”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milo Infante risponde a Rossi della Rai, il riferimento alle "4 sentenze per dequalificazione professionale"

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Milo Infante: «Ho detto no a unofferta altissima dalla Rai. Cercavo nuove sfide, non solo denaro»

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Milo Infante sente il bisogno di chiarire che è a Mediaset non per soldi. Non c’è nulla di cui vergognarsi se è andato per guadagnare di più: Salvo Sottile risponde ilfattoquotidiano.it/2026/07/12/mil… x.com

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