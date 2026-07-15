Infante replica all'ad Rossi | Io tutelato? Rai condannata per dequalificazione professionale nei miei confronti

Milo Infante ha risposto all'amministratore delegato Rai, che aveva commentato sui toni usati dal giornalista nei confronti di un’azienda che lo ha tutelato. Infante ha affermato di essere tutelato e ha citato una condanna della Rai per dequalificazione professionale nei suoi confronti. La replica arriva dopo le dichiarazioni dell’ad, che aveva definito i toni di Infante spiacevoli e criticato il suo atteggiamento nei confronti dell’azienda.

Milo Infante ha replicato all'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Quest'ultimo ha detto di avere trovato spiacevoli i toni usati dal giornalista nei confronti di un'azienda che lo ha "tutelato e protetto" anche quando non era in auge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BOTTA E RISPOSTA TRA GIAMPAOLO ROSSI E MILO INFANTE DOPO L'ADDIO ALLA RAI. L'amministratore delegato parla di tutela garantita dall'azienda, il conduttore replica ricordando le sentenze per dequalificazione professionale. #MiloInfante #Rai x.com

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