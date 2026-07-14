Giampaolo Rossi ha commentato ironicamente il trasferimento di Milo Infante a Mediaset, dicendo: «Ore 14 diventa Ore 11». La risposta del giornalista non si è fatta attendere, con un semplice “Parlano quattro sentenze”. La discussione tra i due riguarda il passaggio del conduttore, con Rossi che ha usato un tono scherzoso e Infante che ha replicato con una frase breve e diretta.

L’amministratore delegato della Rai commenta il passaggio del conduttore a Mediaset. È botta e risposta tra l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi e il giornalista Milo Infante, prossimo al passaggio a Mediaset. A far scattare la replica del conduttore sono state le dichiarazioni rilasciate da Rossi durante AdnTalks, nelle quali ha sostenuto che la Rai abbia sempre garantito «protezione e tutela» a Infante anche nei periodi più difficili della sua carriera. Parole alle quali il giornalista ha risposto ricordando le quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale. Giampaolo Rossi: «La Rai lo ha sempre tutelato». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giampaolo Rossi ironizza su Milo Infante: «Ore 14 diventa Ore 11», la replica: «Parlano quattro sentenze»

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