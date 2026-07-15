Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver tentato di bloccare un ladro di auto. Mentre il malvivente si stava allontanando con il veicolo, il giovane si è aggrappato alla portiera, venendo trascinato sull’asfalto. L’incidente si è verificato a Milano e il 23enne è stato soccorso con ferite considerate serie. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito dopo aver cercato di impedire il furto della propria auto, aggrappandosi alla portiera del veicolo mentre il malvivente si dava alla fuga. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 14 luglio a Gessate, nell’hinterland nord-est di Milano. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Il tentativo disperato di fermare il ladro. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto intorno alle 19 in via Antonio Gramsci, nei pressi del campo sportivo. Il giovane si è accorto che qualcuno stava rubando la sua vettura e ha tentato di bloccare il responsabile aggrappandosi alla maniglia della portiera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Milano, tenta di fermare il ladro dell’auto, 23enne trascinato sull’asfalto: è grave

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