Ristoratore scopre il ladro nel magazzino e si aggrappa all' auto | viene trascinato per metri

Domenica pomeriggio a Urgnano, in provincia di Bergamo, un ristoratore ha sorpreso un ladro nel magazzino del suo locale. Quando ha cercato di fermarlo, il malvivente è salito su un'auto e ha trascinato il proprietario per alcuni metri. L'uomo è stato portato in ospedale con ferite da caduta e contusioni. La polizia è intervenuta e sta cercando di identificare il sospettato e ricostruire quanto accaduto.

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