Urgnano sorprende ladro e si aggrappa alla portiera dell’auto in fuga | ristoratore trascinato in strada

Un episodio si è verificato ad Urgnano, in provincia di Bergamo, dove un ristoratore ha tentato di bloccare un ladro scoperto nel magazzino del suo locale. Secondo quanto riferito, l’uomo ha cercato di impedire la fuga del malintenzionato aggrappandosi alla portiera di un’auto in movimento, venendo trascinato in strada e riportando ferite. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per bloccare il ladro e garantire la sicurezza sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame.

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Urgnano (Bergamo), 18 maggio 2026 – Il titolare di un ristorante pizzeria di Urgnano (in provincia di Bergamo) è rimasto ferito mentre cercava di fermare un malintenzionato scoperto all’interno del magazzino del locale. Tutto è successo in pieno giorno, intorno alle 15 di pomeriggio. Il proprietario del ristorante della provincia di Bergamo ha inseguito l’uomo che – vistosi colto con le mani nel sacco – è scappato all’esterno, salendo in auto e ripartendo a tutta velocità. I soccorsi e l’intervento dei carabinieri. Il ristoratore, nel tentativo di bloccare la sua fuga, è rimasto aggrappato alla portiera della vettura ed è stato trascinato per diversi metri, prima di cadere lungo l’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urgnano, sorprende ladro e si aggrappa alla portiera dell’auto in fuga: ristoratore trascinato in strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Insegue il ladro aggrappandosi all’auto: ferito ristoratore di Urgnano Si aggrappa all'auto in fuga per fermare i ladri, sbalzata e travolta a RozzanoLa 53enne si è aggrappata alla vettura in fuga nel tentativo di recuperare la borsa di un'amica. Urgnano, sorprende un ladro: ristoratore tenta di bloccarlo e viene trascinato per una quarantina di metriMassimiliano Aceti del ristorante pizzeria Da Alfreda finisce in ospedale dopo essersi aggrappato alla macchina del fuggitivo. Poi fermato dai carabinieri ... bergamo.corriere.it Urgnano, sorprende il ladro in pizzeria: trascinato dall’auto per una quarantina di metriTragedia sfiorata al Da Alfreda: ferito il titolare Massimiliano Aceti, trasportato in ospedale in codice giallo. ecodibergamo.it