Due studenti universitari di 19 e 20 anni sono stati coinvolti in un’aggressione nel quartiere di Milano, poco dopo le 22.30 del primo marzo. Secondo quanto riferito, sono stati insultati e colpiti con pugni da un individuo che avrebbe anche coinvolto un trapper noto come Sacky. La vittima con la kippah non si sarebbe dissociata dall’evento. L’incidente è avvenuto nei pressi di un supermercato di piazzale Siena, dopo l’uscita dal negozio.

Carrefour di piazzale Siena. Sono da poco passate le 22.30 del primo marzo. Due studenti universitari di 19 (all’epoca dei fatti) e 20 anni escono dal supermercato. Entrambi nati in Argentina, indossano il tzitzit e la kippah, frange rituali e copricapo indossati dai fedeli di religione ebraica. Sulla sinistra c’è un gruppo di ragazzi. Li vedono e subito urlano «Fuck Israel». Uno si stacca dalla mischia, va incontro al più giovane dei due e lo prende a pugni in faccia. Poi scappano tutti. Tra loro c’è anche Sacky, nome d’arte di Sami Abou El Hassan, 24enne trapper del collettivo «Seven Zoo», il gruppo nato tra via Zamagna e le case popolari di piazzale Selinunte a San Siro che riunisce anche nomi come Rondodasosa, Neima Ezza, Vale Pain. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, studenti con la kippah aggrediti. Coinvolto anche il trapper Sacky. Insulti e pugni a due universitari: «Non si è dissociato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In due senza biglietto: capitreno aggrediti, poi calci e pugni anche ai poliziotti

Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, la pista dello scambio di persona: ‘Credevano fosse un rivale’, coinvolto anche un trapperUn ragazzo di 19 anni sarà interrogato dal giudice per le indagini sull’omicidio di un giovane avvenuto nel fine settimana.

Argomenti più discussi: Studenti fuori sede: ultime chance per l'alloggio a Milano; Maturità avara di 100, ecco i primi verdetti dalle scuole di Milano. I racconti degli studenti; Campus di Cremona del Politecnico di Milano. Concluso il Cremona Summer Camp per gli studenti delle Superiori; Milano, studenti con la kippah aggrediti. Coinvolto anche il trapper Sacky. Insulti e pugni a due universitari: Non si è dissociato.

Massima solidarietà alle compagne di SOCS – Settore Occupato Città Studi, sgomberato oggi a #Milano con grande giubilo del governo Meloni, che fa il bullo con gli studenti. Le occupazioni universitarie sono spazi preziosi di partecipazione, condivisione, e x.com

Milano, studenti con la kippah aggrediti. Coinvolto anche il trapper Sacky. Insulti e pugni a due universitari: Non si è dissociatoIl primo marzo, all’esterno del Carrefour di piazzale Siena, due studenti argentini con la kippah sono stati aggrediti da un gruppo di una decina di ragazzi al grido Fuck Israel ... milano.corriere.it