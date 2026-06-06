Un ragazzo di 19 anni sarà interrogato dal giudice per le indagini sull’omicidio di un giovane avvenuto nel fine settimana. Un altro sospettato, ritenuto coinvolto nell’accoltellamento, è ancora ricercato. Gli investigatori ipotizzano che il delitto sia legato a uno scambio di persona, con l’intenzione di colpire un rivale, ma il giovane ucciso potrebbe non essere stato il bersaglio reale. La vendetta si sarebbe sviluppata in poche ore prima dell’agguato.

Un 19enne sarà interrogato dal gip, un secondo presunto accoltellatore è ricercato. Una vendetta maturata nell’arco di poche ore e culminata con la morte di un ragazzo che, secondo gli investigatori, potrebbe non essere stato il vero obiettivo del gruppo. È la pista che sta emergendo nell’inchiesta sull’ omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio nella stazione di Milano Certosa. Le indagini della Squadra Mobile, sviluppate subito dopo il delitto, hanno portato all’identificazione di diversi sospettati e alla ricostruzione di uno scenario che era stato ipotizzato fin dalle prime ore: il giovane sarebbe stato ucciso dopo essere stato scambiato per un appartenente a una gang rivale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, la pista dello scambio di persona: ‘Credevano fosse un rivale’, coinvolto anche un trapper

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Omicidio Milano Certosa, spunta l'ipotesi dello scambio di persona. In stazione scattano i controlli

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La Procura di Milano contesta anche l’aggravante della premeditazione nell’inchiesta sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte nella notte tra il 26 e il 27 maggio nei pressi della stazione. Domani sarà interrogato dal gip il 19enn x.com

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

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