In due senza biglietto | capitreno aggrediti poi calci e pugni anche ai poliziotti

Due persone sono state fermate dopo aver tentato di viaggiare senza biglietto. Quando sono state individuate, hanno reagito con violenza, aggredendo i capitreni e poi colpendo con calci e pugni anche gli agenti di polizia intervenuti. L'episodio si è verificato in un contesto di comportamenti aggressivi e rifiuto di collaborare con le autorità.

Nessun biglietto, nessuna intenzione di pagare e, una volta scoperti, una reazione violenta e fuori controllo. È questo il filo che lega i due episodi avvenuti nei giorni scorsi sulle linee ferroviarie che fanno capo alla stazione di Brescia. Protagonisti un italiano residente nel Milanese e un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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