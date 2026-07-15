Milano sempre più calda | entro fine secolo oltre 5 gradi in più e fino a 120 notti tropicali l’anno

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Milano si avvicina a un cambiamento climatico significativo, con previsioni che indicano un aumento di oltre 5 gradi Celsius entro la fine del secolo. Si prevede anche un aumento delle notti tropicali, che potrebbero arrivare a 120 all’anno. Il Comune ha elaborato un profilo climatico locale che descrive queste variazioni, evidenziando come il clima della città potrebbe trasformarsi nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano si prepara a un futuro climatico profondamente diverso da quello conosciuto finora. Secondo il Profilo Climatico Locale elaborato dal Comune, che raccoglie gli scenari previsionali fino al 2100 basati sui più recenti modelli climatici, nei prossimi decenni le temperature medie della città continueranno a crescere in modo significativo: oltre 3 gradi in più già verso il 2050 e più di 5 gradi entro la fine del secolo rispetto al periodo di riferimento 1985-2014. I dati sono stati presentati durante una commissione consiliare e mostrano un impatto particolarmente forte nei mesi estivi. Le anomalie termiche potrebbero arrivare fino a 7 gradi, con un cambiamento radicale delle condizioni climatiche urbane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano sempre pi249 calda entro fine secolo oltre 5 gradi in pi249 e fino a 120 notti tropicali l8217anno
© Ilfattoquotidiano.it - Milano sempre più calda: entro fine secolo oltre 5 gradi in più e fino a 120 notti tropicali l’anno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Papa single compra una vecchia panetteria—poi incontra il CEO che lo licenzio

Video Papa? single compra una vecchia panetteria—poi incontra il CEO che lo licenzio?

Notizie e thread social correlati

Terni città bollente. Sempre più notti tropicali. L’asfalto supera i 50 gradiA Terni le temperature continuano a salire, con notti sempre più tropicali e l’asfalto che supera i 50 gradi.

Leggi anche: Emilia-Romagna, la terza ondata di calore: «Un caldo rovente fino a fine luglio, con temperature oltre i 35 gradi. Le notti tropicali? Non c’è rimedio»

Temi più discussi: Notti tropicali e giornate sopra i 35 gradi per un mese: ecco come sarà la Milano del futuro; Caldo infernale in Lombardia: a Cremona 41 gradi, 38 a Milano (33 a Sondrio); Roma sempre più tropicale, temperatura media al suolo tra i 40 °C e i 45 °C; Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate.

milano sempre più caldaBolla di afa su Milano, la primavera più calda di sempre: ecco come sarà l'estateA Milano si è da poco conclusa la primavera meteorologica piu' calda di sempre: a certificarlo sono le rilevazioni della Fondazione Omd - Osservatorio meteorologico Milano ... leggo.it

Meteo: Milano, mai una Primavera così calda, è record storico. Lo conferma l'OsservatorioLa Primavera meteorologica si è chiusa a Milano con un primato che lascia pochi margini di interpretazione: secondo i dati dell’Osservatorio Meteorologico Milano-Duomo, è stata la stagione più calda ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web