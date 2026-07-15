Milano si avvicina a un cambiamento climatico significativo, con previsioni che indicano un aumento di oltre 5 gradi Celsius entro la fine del secolo. Si prevede anche un aumento delle notti tropicali, che potrebbero arrivare a 120 all’anno. Il Comune ha elaborato un profilo climatico locale che descrive queste variazioni, evidenziando come il clima della città potrebbe trasformarsi nel tempo.

Milano si prepara a un futuro climatico profondamente diverso da quello conosciuto finora. Secondo il Profilo Climatico Locale elaborato dal Comune, che raccoglie gli scenari previsionali fino al 2100 basati sui più recenti modelli climatici, nei prossimi decenni le temperature medie della città continueranno a crescere in modo significativo: oltre 3 gradi in più già verso il 2050 e più di 5 gradi entro la fine del secolo rispetto al periodo di riferimento 1985-2014. I dati sono stati presentati durante una commissione consiliare e mostrano un impatto particolarmente forte nei mesi estivi. Le anomalie termiche potrebbero arrivare fino a 7 gradi, con un cambiamento radicale delle condizioni climatiche urbane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milano sempre più calda: entro fine secolo oltre 5 gradi in più e fino a 120 notti tropicali l’anno

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