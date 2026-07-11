A Terni le temperature continuano a salire, con notti sempre più tropicali e l’asfalto che supera i 50 gradi. Nei prossimi giorni si prevedono massime fino a 37 gradi. I dati climatici dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente indicano che questa situazione si sta consolidando come una tendenza stabile. La città si trova ad affrontare un’ondata di calore che coinvolge anche le ore notturne.

Terni "bollente". Temperature fino a 37 gradi nei prossimi giorni. Un’emergenza che si inserisce in una tendenza che, secondo i dati climatici rielaborati dall’ Osservatorio Città Clima di Legambiente, appare ormai strutturale. A Terni, nell’ultimo decennio, i giorni con temperature superiori ai 35 gradi sono aumentati da 17 a 26 all’anno, mentre le notti tropicali hanno raggiunto quota 55, quasi 19 in più rispetto alla media del periodo 2006-2015. È in questo scenario che si inserisce la terza tappa della campagna nazionale " Che Caldo Che Fa ", dedicata al contrasto della cooling poverty e realizzata in collaborazione con Ricerca sul sistema energetico e con la Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terni città bollente. Sempre più notti tropicali. L’asfalto supera i 50 gradi

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