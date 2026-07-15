Milano ruba il portafoglio a una turista americana in centro | il ladro bloccato da un passante

Nel centro di Milano, un uomo ha sottratto il portafoglio a una turista americana durante il primo pomeriggio di martedì. Approfittando di un momento di distrazione, il ladro ha tentato di scappare, ma è stato inseguito e bloccato da un passante. La fuga si è fermata a pochi metri dal luogo del furto, prima dell’arrivo di un agente di polizia fuori servizio.

Ha approfittato di un attimo di distrazione per rubare il portafoglio a una turista americana, ma la fuga è durata solo pochi metri. È accaduto nel primo pomeriggio di martedì in pieno centro a Milano, dove un cittadino ha inseguito e fermato il presunto ladro prima dell'arrivo di un poliziotto fuori servizio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, una turista statunitense di 38 anni, era seduta ai tavoli di una nota pizzeria quando il malvivente, un 40enne cileno, ha urtato volontariamente la sua sedia. Il gesto ha fatto cadere la borsetta appesa, consentendogli di rubare il portafoglio griffato contenente documenti e soldi., Un... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, ruba un portafogli in pieno centro e viene braccato dai passanti: il video virale sui social

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