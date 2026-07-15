milano protesta dei rider davanti alla stazione centrale

I rider di Glovo e Deliveroo si sono radunati davanti alla Stazione Centrale di Milano in segno di protesta. La manifestazione è avvenuta dopo l’entrata in vigore di un’ordinanza comunale che vieta di lavorare nelle ore più calde della giornata. La protesta ha coinvolto diversi operatori del settore, che hanno manifestato in strada. La misura riguarda specifici orari di attività per tutelare i lavoratori durante le temperature elevate.

Protesta dei rider di Glovo e Deliveroo davanti alla Stazione Centrale di Milano, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza comunale a tutela dei lavoratori delivery che vieta di operare nelle ore più calde della giornata. La Nidil Cgil chiede alle piattaforme di riconoscere un’indennità economica per le ore di fermo forzato. “Il blocco delle attività, necessario per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora all’aperto durante le ondate di calore, non può tradursi in una perdita di salario per lavoratrici e lavoratori”, spiega il sindacato in una nota. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Rider in piazza a Milano, presidio alla Stazione Centrale.

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