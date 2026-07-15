La protesta dei rider a Milano | il raduno davanti alla Stazione Centrale

A Milano, i rider di Glovo e Deliveroo hanno manifestato davanti alla Stazione Centrale. La protesta è avvenuta in risposta all’ordinanza comunale che vieta di lavorare nelle ore più calde della giornata. La misura, entrata in vigore recentemente, limita le attività di consegna durante determinate fasce orarie. La manifestazione ha coinvolto alcuni operatori del settore, che hanno espresso il loro disappunto rispetto alle restrizioni.

(LaPresse) Protesta dei rider di Glovo e Deliveroo davanti alla Stazione Centrale di Milano, dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza comunale a tutela dei lavoratori delivery che vieta di operare nelle ore più calde della giornata. La Nidil Cgil chiede alle piattaforme di riconoscere un'indennità economica per le ore di fermo forzato. «Il blocco delle attività, necessario per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora all'aperto durante le ondate di calore, non può tradursi in una perdita di salario per lavoratrici e lavoratori» spiega il sindacato in una nota. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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