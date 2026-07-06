guasto alla stazione di milano centrale treni in ritardo

Questa mattina, a Milano Centrale, si è verificato un guasto alla linea elettrica che ha causato ritardi e rallentamenti sui treni. La circolazione ferroviaria sta riprendendo gradualmente, dopo verifiche tecniche eseguite sulla linea. I treni in partenza e arrivo hanno subito disagi fino a quando la circolazione non sarà completamente ripristinata. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato tempi precisi di risoluzione.

Problemi questa mattina, lunedì 6 luglio, per il nodo ferroviario meneghino a causa di un guasto nella stazione di Milano Centrale. Al momento, come si legge sul sito di Trenitalia, “la circolazione è in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti “. Disagi questa mattina anche per i viaggiatori in arrivo da Varese a Milano per un guasto alla linea S5 di Trenord con pesanti ripercussioni sui treni e ritardi fino a oltre un’ora. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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