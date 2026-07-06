Guasto alla stazione di Milano Centrale treni in ritardo
Questa mattina, a Milano Centrale, si è verificato un guasto alla linea elettrica che ha causato ritardi e rallentamenti sui treni. La circolazione ferroviaria sta riprendendo gradualmente, dopo verifiche tecniche eseguite sulla linea. I treni in partenza e arrivo hanno subito disagi fino a quando la circolazione non sarà completamente ripristinata. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato tempi precisi di risoluzione.
Problemi questa mattina, lunedì 6 luglio, per il nodo ferroviario meneghino a causa di un guasto nella stazione di Milano Centrale. Al momento, come si legge sul sito di Trenitalia, “la circolazione è in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti “. Disagi questa mattina anche per i viaggiatori in arrivo da Varese a Milano per un guasto alla linea S5 di Trenord con pesanti ripercussioni sui treni e ritardi fino a oltre un’ora. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
TRIP REPORT | Da Milano Centrale a Udine | ITALO
Notizie e thread social correlati
Guasto alla stazione Centrale di Milano, treni in ritardo fino a un'ora e cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e GallarateUn guasto alla stazione Centrale di Milano ha causato ritardi fino a un'ora e cancellazioni di alcuni treni.
Treni in ritardo o cancellati a Milano per un guasto in stazione Centrale, disagi anche tra Varese e GallarateA causa di un guasto in stazione Centrale, molti treni sono stati ritardati o cancellati a Milano.
Temi più discussi: Guasto sulla rete ferroviaria a Milano: mattinata difficile anche per i treni della Milano - Varese; Treni regionali ancora nel caos, fino a 200 minuti di ritardo per un guasto alla stazione Tiburtina; Tragedia nel Milanese, anziano muore investito e ucciso da un treno; Milano Lambrate, capotreno aggredita da un passeggero su un Frecciarossa fermo in stazione: Era esasperato dall'afa e dal ritardo di 40 minuti.
Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare tr x.com
Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare tr facebook
Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni cancellati o in ritardoInizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunc ... tg24.sky.it
Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni soppressi o in ritardo fino a 1 oraSi registrano ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse a causa di un guasto che si è verificato alla stazione di Milano Centrale ... fanpage.it