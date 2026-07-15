Milano indagato trapper Sacky | Ha picchiato due argentini ebrei fuori da un supermercato ai domiciliari un pugile

Notizia in breve

Un trapper milanese è stato indagato per aver picchiato due uomini argentini di religione ebraica fuori da un supermercato. La vicenda risale al 27 luglio 2024, quando l’indagato, già coinvolto in un episodio di rapina nel 2020 e sotto indagine per aver aggredito una persona con un microfono in una discoteca, era in compagnia di circa dieci persone. Ai domiciliari un pugile coinvolto nella stessa vicenda.