A Milano, due giovani turisti argentini di fede ebraica sono stati aggrediti lo scorso marzo da un gruppo di nordafricani fuori da un supermercato. La polizia ha iscritto nel registro degli indagati anche il trapper nordafricano Sacky, coinvolto nell’indagine. L’aggressione, avvenuta con insulti e violenza, sta ora per essere oggetto di procedimento giudiziario.

La vile aggressione avvenuta lo scorso marzo a Milano, dove due giovani turisti argentini di fede ebraica sono stati brutalmente picchiati all’esterno di un supermercato da una banda di nordafricani, sta per trovare giustizia. I due ragazzi sudamericani si trovavano in città per partecipare a un seminario su insegnamenti e tradizioni ebraiche e indossavano la kippah, il copricapo tipico degli ebrei, quando sono stati prima insultati al grido di “Fuck Israel” e successivamente malmenati da circa 10 persone che non avevano mai visto prima. Uno di loro, 19enne, è stato colpito da un pugno dritto sul naso quando ha provato a reagire e in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Insultano e picchiano due giovani ebrei: indagato anche il trapper nordafricano Sacky

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Indagato il trapper Sacky: accusato di aver picchiato due ragazzi ebreiUn trapper è stato indagato per aver aggredito due ragazzi ebrei, con accuse di minacce e lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione e...

Il trapper Sacky indagato per le botte agli ebrei: «Gridava Fuck Israel»Un trapper di 24 anni, noto come Sacky, è stato indagato dopo aver aggredito alcuni ebrei.

Si parla di: Picchiano e insultano un cliente di un bar: tre giovani denunciati. VIDEO; Insicurezza a Cornigliano, rapinano e picchiano 70enne genovese: due minori stranieri arrestati.