Indagato il trapper Sacky | accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei

Da tgcom24.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un trapper è stato indagato per aver aggredito due ragazzi ebrei, con accuse di minacce e lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione e odio religioso. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe colpito i giovani e minacciato loro, motivato da ostilità verso la loro religione. Le autorità hanno avviato un procedimento penale per questi episodi, che si sono verificati in un contesto di tensione sociale.

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Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso: è con quest'accusa che il trapper Sacky è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini, per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani., Sami Abou El Hassan, vero nome di Sacky, era insieme a un gruppo di amici nel quartiere ebraico di Milano, nella periferia sud della città, quando ha visto i due giovani studenti uscire da un supermercato con addosso una Kippah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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