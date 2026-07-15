Un trapper è stato indagato per aver aggredito due ragazzi ebrei, con accuse di minacce e lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione e odio religioso. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe colpito i giovani e minacciato loro, motivato da ostilità verso la loro religione. Le autorità hanno avviato un procedimento penale per questi episodi, che si sono verificati in un contesto di tensione sociale.

Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso: è con quest'accusa che il trapper Sacky è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini, per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani., Sami Abou El Hassan, vero nome di Sacky, era insieme a un gruppo di amici nel quartiere ebraico di Milano, nella periferia sud della città, quando ha visto i due giovani studenti uscire da un supermercato con addosso una Kippah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Indagato il trapper Sacky: accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei

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