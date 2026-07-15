La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un club di calcio per presunte interferenze su un arbitro durante una partita, ma ha deciso di archiviare il caso, affermando che non sussistono reati di frode sportiva. L’indagine ha coinvolto anche un ex arbitro, senza che siano emersi elementi che configurino un illecito. La società resta sotto osservazione, ma senza accuse formali in merito a comportamenti illeciti.

Interferenze sì, reato di frode sportiva no. Inter indagata al novantesimo minuto della partita giudiziaria dalla Procura di Milano dell’inchiesta sull’ipotesi di frode sportiva per le tentate interferenze nerazzurre sull’allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi, e però contemporaneamente da archiviare secondo una richiesta già inoltrata dalla stessa Procura all’Ufficio Gip: la meta finale è quella prevista già da qualche settimana, ma un poco più tortuoso è il percorso con il quale infine vi arriva la Procura nell’atto definitorio firmato dal pm Maurizio Ascione (iniziale titolare) e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo (coassegnato un mese fa dal procuratore Marcello Viola). 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, inchiesta arbitri: Inter indagata e nel contempo archiviata. I pm: «Interferenze su Rocchi, ma non c'è reato»

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INCHIESTA ARBITRI: INTER E MAROTTA NON INDAGATI. È INIZIATA LA MAROTTA LEAGUE, GRAZIE ROCCHI

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La Procura di Milano ha archiviato la posizione dell'Inter nell'inchiesta su calcio e arbitri, escludendo la responsabilità del club per le designazioni di Gianluca Rocchi. Chiesta anche l'archiviazione per l'ex designatore dall'accusa di frode sportiva: secondo i p x.com

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