La Procura ha avviato un'inchiesta sulla partita tra Inter e Verona del 6 gennaio 2024, dopo una denuncia di un tifoso del Verona. L'indagine si concentra sulla gestione della partita e sulla possibile presenza di irregolarità, con particolare attenzione al ruolo dell’arbitro Rocchi. Finora, l’Inter non risulta coinvolta nelle indagini, che sono durate circa due anni e quattro mesi. La procura ha deciso di approfondire i fatti emersi durante le proteste dei tifosi.

Due anni e quattro mesi di inchiesta nata dalla protesta di un tifoso del Verona, furioso per quanto visto a San Siro il 6 gennaio 2024. E’ il giorno della sfida tra l’Inter e la sua Hellas, vinta dai nerazzurri con un gol di Frattesi all’ultimo minuto viziato da un fallo evidente di Bastoni su Duda non fischiato in campo dall’arbitro Fabbri e non ravvisto nemmeno nella Sala Var di Lissone da Nasca e Di Vuolo. Il tifoso all’origine dell’indagine che sta sconvolgendo il calcio italiano si chiama Michele Croce, avvocato, già candidato sindaco alle elezioni comunali di Verona. E’ lui che manda un esposto denuncia in Procura ravvisando gli estremi per l’apertura di un fascicolo per frode sportiva ed è lui che viene convocato dal pm Maurizio Ascione che decide di dar corso alla segnalazione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inchiesta arbitri: “Inter non indagata”. La Procura prova a far chiarezza sul caso Rocchi

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